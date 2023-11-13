وقعها 100 موظف بالخارجية الأميركية.. مذكرة تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب

هبة بريس _ وكالات

كشف موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب”.

وقال أكسيوس إن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في المذكرة: “فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل… لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ”.

وتتهم المذكرة بايدن “بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر”، وانتقدته كذلك لـ”تشكيكه في عدد قتلى” الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه “لا يثق” في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه “متأكد من مقتل أبرياء” هناك.

وأوصى الموظفون “بشدة بأن تدعو (الإدارة الأميركية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)”، مشيرين إلى “آلاف” الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم”.

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