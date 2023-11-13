المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية والركراكي يحدث تغييرات على القائمة

” الركراكي”يحدث تغيرات على القائمة في اول حصة تدريبية

2023-11-13 / 20:49
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هبة بريس _ رياضة

أجرى لاعبو المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم الإثنين، حصتهم التدريبية الأولى بمركب محمد السادس، استعدادا لمواجهة تنزانيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وخصص الطاقم التقني للمنتخب الوطني حصة هذا اليوم لبعض التمارين البدنية لإزالة عياء السفر.

وفي سياق متصل، قرر الناخب الوطني وليد الركراكي إحداث بعض التغييرات على قائمة المنتخب الوطني المغربي، بعدما استبعد عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا بداعي الإصابة.

كما استدعى مدرب المنتخب الوطني كلا من جواد الياميق، مدافع الوحدة السعودي وبنيامين بوشواري، متوسط ميدان سانت إتيان الفرنسي لتعزيز القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن المتتخب الوطني المغربي سيحل ضيفا على تنزانيا يوم الثلاثاء القادم بدار السلام، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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