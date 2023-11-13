قناة أمريكية: إطلاق نار بالقرب من منزل حفيدة بايدن

2023-11-13 / 18:55
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت قناة “ABC” الأمريكية، أنه تم إطلاق نار من طرف عملاء الخدمة السرية على أشخاص حاولوا اقتحام سيارة بالقرب من منزل نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت القناة أن “جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الحكوميين، أكد على وقوع الحادث في حي جورج تاون الراقي في واشنطن”.

وأضافت القناة: “لاحظ عملاء الخدمة السرية ثلاثة أفراد زُعم أنهم كسروا نافذة مركبة حكومية متوقفة ولم يكن هناك أحد بداخلها. وخلال المواجهة، فتح عميل فيدرالي النار من سلاح الخدمة الخاص به. كما تشير التقارير الأولية إلى أنه لم يصب أحد بأذى”.

كما أشارت إلى أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، وتم وضعهم على قائمة المطلوبين.

ولم تحدد الخدمة السرية بالتحديد ما الذي كانوا يحرسه هؤلاء العملاء بالضبط، ولكن وفقا لقناة “أي بي سي نيوز”، كانوا في الخدمة بالقرب من منزل نعومي بايدن.

وكتب جهاز الخدمة السرية: “لم يكن هناك أي تهديد لأي أفراد محميين”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن “السيارة التي حاول الأشخاص اقتحامها كانت مملوكة أيضا للخدمة السرية”.

وتشهد واشنطن عمليات سرقة للسيارات واسعة، فمنذ بداية العام، تم بالفعل تسجيل أكثر من ستة آلاف جريمة سرقة في العاصمة الأمريكية، وتقوم سلطات المدينة بتوزيع إشارات إلكترونية على السكان لتبسيط عملية البحث عن السيارات المسروقة.

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