الركراكي يضيف لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي

هبة بريس _ رياضة

أضاف الناخب الوطني وليد الركراكي لاعبا جديدا لقائمة المنتخب المغربي المستدعاة لمواجهة تنزانيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال نادي الوحدة السعودي إن لاعبه جواد الياميق تلقى دعوة من وليد الركراكي من اجل الإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني المغربي اليوم الإثنين بمركب محمد السادس، بعدما توافد اللاعبون على مقر الإقامة.

وسيلتقي المنتخب الوطني مع تنزانيا يوم 21 نونبر الحالي، ضمن الجولة الثانية من التصفيات، بعدما تقرر إلغاء المباراة الأولى ضد إريتريا بسبب إنسحاب الخصم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0