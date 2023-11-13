بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على الحوار

هبة بريس

قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن التحدي أمام الجميع اليوم، ‏هو توقف إضرابات الأساتذة واستئناف الدراسة من أجل الوصول إلى نتائج عبر الحوار‎.‎

وأفاد بنسعيد، خلال استضافته صباح اليوم ببرنامج “المورنينغ دو مومو”، على أمواج ‏إذاعة “هيت راديو”، بأن مشكل إضرابات الأساتذة يمس 7 ملايين تلميذ يدرسون بالمدرسة ‏العمومية، مقابل مليون فقط يدرسون بالمدارس الخاصة والبعثات الأجنبية، حاثا على ‏إشراك الأساتذة والآباء والأولياء في الحوار، بهدف إيجاد حل لذا المشكل المستمرة منذ ‏أزيد من شهر‎.‎

واعترف الوزير، بأن نقاش التمثيلية في هذا الحوار قائم، مشيرا إلى أن أحسن آلية ‏ديمقراطية للنقاش هي الأحزاب السياسية والنقابات، عبر الحوار المؤسساتي‎.‎

وأبرز أن الحكومة منفتحة على تجويد الرؤية والتواصل المستمر مع الجميع، موضحا أن ‏هذا التجويد يقوم على إعطاء الإمكانيات للمدارس، وتوفير شروط العمل الجيدة للأساتذة، ‏وإمكانيات النجاح للتلاميذ، بغض الطرف عن مستواهم الاجتماعي، وبرنامج الدعم ‏الاجتماعي المباشر يواكب الآباء في تمدرس هؤلاء الأبناء الذين يشكلون 88 في المائة من ‏مجموع تلاميذ المغرب‎.‎

وقال إن مشاكل المدرسة العمومية عرفت تراكما على مدى سنوات، مؤكدا أن الحكومة ‏ألغت التعاقد في التعليم، الذي جاءت به حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، ورصدت 9 ‏مليارات درهم للاستثمار في المدرسة العمومية خلال أربع سنوات، بمعدل 2,5 مليار ‏سنويا، وقامت باستثمارات كبرى في برنامج مدرسة الريادة (630 مدرسة و2000 السنة ‏المقبل) في أفق تعميمها بمجل مدارس المملكة.‏

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