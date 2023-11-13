بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على الحوار
قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن التحدي أمام الجميع اليوم، هو توقف إضرابات الأساتذة واستئناف الدراسة من أجل الوصول إلى نتائج عبر الحوار.
وأفاد بنسعيد، خلال استضافته صباح اليوم ببرنامج “المورنينغ دو مومو”، على أمواج إذاعة “هيت راديو”، بأن مشكل إضرابات الأساتذة يمس 7 ملايين تلميذ يدرسون بالمدرسة العمومية، مقابل مليون فقط يدرسون بالمدارس الخاصة والبعثات الأجنبية، حاثا على إشراك الأساتذة والآباء والأولياء في الحوار، بهدف إيجاد حل لذا المشكل المستمرة منذ أزيد من شهر.
واعترف الوزير، بأن نقاش التمثيلية في هذا الحوار قائم، مشيرا إلى أن أحسن آلية ديمقراطية للنقاش هي الأحزاب السياسية والنقابات، عبر الحوار المؤسساتي.
وأبرز أن الحكومة منفتحة على تجويد الرؤية والتواصل المستمر مع الجميع، موضحا أن هذا التجويد يقوم على إعطاء الإمكانيات للمدارس، وتوفير شروط العمل الجيدة للأساتذة، وإمكانيات النجاح للتلاميذ، بغض الطرف عن مستواهم الاجتماعي، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يواكب الآباء في تمدرس هؤلاء الأبناء الذين يشكلون 88 في المائة من مجموع تلاميذ المغرب.
وقال إن مشاكل المدرسة العمومية عرفت تراكما على مدى سنوات، مؤكدا أن الحكومة ألغت التعاقد في التعليم، الذي جاءت به حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، ورصدت 9 مليارات درهم للاستثمار في المدرسة العمومية خلال أربع سنوات، بمعدل 2,5 مليار سنويا، وقامت باستثمارات كبرى في برنامج مدرسة الريادة (630 مدرسة و2000 السنة المقبل) في أفق تعميمها بمجل مدارس المملكة.
4 تعليقات
عن اي حوار تتحدث
المشكل يمس المدرسة العمومية حاليا لكنه سيمتد إلى المدارس الخاصة ذلك أنه لا يمكن إجراء إمتحانات إشهادية في المدارس الخاصة لوحدها بينما المدرسة العمومية متوقفة. إذا واصلت الحكومة تعنتها و لم تسحب النظام الأساسي فإن الاضرابات ستستمر و النتيجة ستكون سنة بيضاء و عندها سيطالب أولياء الأمور باسترداد أمولهم التي دفعوها للمدارس الخاصة ، وهذا مستحيل أن تقبل به المدارس الخاصة لأنه يعني الإفلاس.المشكل أكبر مما يبدو.وزير التعليم دحرج كرة الثلج و هي تكبر و تكبر و تكبر …
اطفال جارتي يدرسون في نفس قسم مع ابنائي مند اعلان الاضراب وهي تدق باب داري كل صباح تسئل عن دخول تلاميد لفصول دراسيه ام مازال اضراب مستمر قالت لي منحق دوله دير مع اساتده ومعلمات طارت معزه لان عدد كبير من معلمات واساتدخ يفرصون دروس دعم خارج قسم باثمان مختلفه وبسبب ردائه تعليم وبسيب كترت عطل بينيه وربيعيه وشتويه ثلجيه وصيفيه دون دكر اعياد منسابات عطاله شواهد مدرسيه اصبح تلميد لايكمل مقررات داخل قسم بلتفرض عليه مراعه او سوايع اضافيه تحكي لي ان زوحه مدخوله شهري كمتل مدخول زوجي لايفي لمعيشه 8الى10ايام بعد اداء واجب كهرما انترت التي اصبحت ملزمه على كل رب اسره لان تلاميد يفرضو عليهم بحث عن معلومات وياتي به للقسم زاىد كراء والسيب غلا محروقات غلا كل مواد غدائيه وصناعيه ولحوم ودجاج ولبيض وزبوت ادا اجرة 5000درهم او حتى8000درهم يعد.صاحبه من فقراء مغرب بعد تعويم درهم خوصصه تعايم وتحرير تحارة وتلاعب سماسره وشنقا وشلاهبيه لوبيات برفع تمن وحتكار ادا مسياج لمسؤلي دوله ولاسرة تعليم هدشي لي كديرو فيه حرام عايكم مداخلكم متنوعه تعويضات متيازات حوافز خصم تمن تلفون انترنت سفر قطار اضحيه العيد اواء تفوق 22ملبون مغربي اثقو الله
لماذا تعاند الحكومة مطالب أساتذة التدريس وترفضها لماذا تهتم الحكومة بالكبار فقط وتهمش الصغار من يشتغل في الميدان المعلم ام المفتش لماذا تخصص الحكومة تعويضات دسمة لمن يوجدون بالمكاتب المريحة وترفض زيادة اجور الأساتذة الذين يدرسون ابناء الشعب من الأولى بالاهتمام الاطر ام المعلمين اتحدى وزير الشباب ان يشتغل معلما لمدة شهر انذاك يقرر ويحكم فليس من رأى كم سمع