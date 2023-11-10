المنظور التنموي للملك تجاه إفريقيا يجد صداه في “إعلان الرياض”

هبة بريس

أكد “إعلان الرياض” الذي توج أعمال القمة السعودية الافريقية التي انعقدت اليوم الجمعة بالرياض، أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة.

وبهذا التأكيد تكون قمة الرياض قد تفاعلت مع الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما فيها “مبادرة اجتماع وزراء الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي” التي دعا جلالته، في خطابه بمناسبة الذكري 48 للمسيرة الخضراء، إلى تحويلها إلى فضاء جيو سياسي للتواصل الإنساني وتوطيد السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وكذا مبادرة جلالته الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل مع محيطها الإقليمي وتمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وتظل المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على أتم الاستعداد لتقاسم تجاربها وخبراتها مع الدول الشقيقة المشاركة في هذه القمة، لبناء شراكة نموذجية تقوم على أساس احترام تام للمقومات السيادية للدول وثوابتها الوطنية، وتسعى إلى تحقيق طموحاتها في التنمية والأمن والعيش الكريم.

وأقرت القمة تشكيل أربع مجموعات عمل لتطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين: تعنى الأولى بالشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، وتهتم الثانية بالشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، وتركز الثالثة على التبادل الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، وتختص الرابعة بالشأن الإنساني والصحي.

وبصفته فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، متعددة الأبعاد، بالقارة الإفريقية وبفضل متانة علاقاته مع السعودية، سيكون المغرب حاضرا ومستعدا للانخراط في تلك المجموعات وإغناء عملها بخبراته ورصيد الثقة التي يحظى به لدى جميع شركائه.

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