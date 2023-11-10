نتنياهو: “هدفنا تدمير حما.س”

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال أو حكم قطاع غزة، مؤكدا عزمه على القضاء على “حماس”.

وقال نتنياهو في تصريح لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “أعتقد أنه من الواضح كيف يجب أن يكون مستقبل غزة. لن تكون هناك حماس، وعلينا أن ندمر “حماس”، ليس قط من أجلنا بل من أجل الجميع، من أجل الحضارة ومن أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

وأضاف أن غزة يجب “نزع سلاحها وتخليصها من المتطرفين وإعادة إعمارها”.

وتابع: “كل ذلك قابل للتحقيق. ونحن لا نسعى لغزو غزة أو احتلاها أو حكمها”.

وأكد: “في المستقبل المنظور علينا أن نضمن عدم حدوث ذلك مجددا”، في إشارة إلى هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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