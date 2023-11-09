حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء لفائدة ساكنة الدواوير المنكوبة بالحوز

هبة بريس _ الرباط

تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنشطتها الطبية والإنسانية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال الحوز، حيث ستطلق في الفترة من 10 إلى 12 نونبر الجاري، حملة طبية لجراحة المياه الزرقاء، بالمستشفى الإقليمي لتحناوت.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه المبادرة التضامنية تأتي ضمن برنامج للتكفل الطبي الذي وضعته المؤسسة منذ الأيام الأولى للزلزال بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن برمجة هذه الحملة تمت بالموازاة مع الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى الميداني الذي وضعته المؤسسة في ثلاث نيعقوب حيث تم تشخيص حالات المياه الزرقاء التي تتطلب تدخلا جراحيا.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد 200 مريض قادمين من مختلف الدواوير (تلات نيعقوب، أسني، ويركان، إلخ)، موضحا أنهم قد خضعوا في الفترة من 7 الى 8 نونبر للفحوصات اللازمة ما قبل الجراحة (التقييم البيولوجي والرأي الطبي) وسيستفيدون من العمليات الجراحية مجانا بالإضافة إلى توفير الملابس.

وستقوم المؤسسة أيضا بتغطية تكاليف نقلهم إلى المستشفى، وكذا عودتهم إلى مكان إقامتهم اضافة الى التتبع والمواكبة بعد الجراحة من قبل أخصائيي طب العيون المتواجدين في ثلاث نيعقوب و/أو في المستشفى.

وسيتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المحلية والجمعية المغربية للتضامن الطبي التي ستوفر وحدتين لجراحة العيون.

كما تمت تعبئة موارد بشرية مهمة لضمان حسن سير الحملة، حيث سيشارك في هذه العملية التضامنية بالإضافة إلى فرق المؤسسة (الطاقم الطبي والأخصائيين الاجتماعيين)، طاقم مكون من 11 جراحًا و39 ممرضًا فضلا عن الطلبة الممرضين المتطوعين.

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