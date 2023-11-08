العلمي يجري مباحثات مع وفد من لجنة الخدمات بالجمعية الوطنية لنيجيريا

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع وفد عن لجنة الخدمات بالجمعية الوطنية لنيجيريا برئاسة أحمد أمشي كادي الرئيس التنفيذي للجنة وذلك في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها أعضاء اللجنة للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين أشاد خلال هذا اللقاء بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، معربين عن تطلعهما لتمتين وتقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز التشاور وتبادل وجهات النظر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما شكل اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة لاستعراض مميزات التجربة البرلمانية في كلا البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات في كل المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني، وتعزيز التنسيق على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف.

حضر هذا اللقاء ،على الخصوص، عبد الإله شيكر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-نيجيريا بمجلس النواب

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