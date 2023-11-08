كندا تدعو لـ”هدنة إنسانية كبيرة” في غزة : نشعر بالقلق

2023-11-08 / 21:27
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هبة بريس _ وكالات

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى “هدنة إنسانية كبيرة” في قطاع غزة.

وفي حديثه للصحفيين، الأربعاء، شدد ترودو على أن كندا تدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة في الصراع في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن.

وسبق أن دعت كندا إلى “هدن قصيرة” للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، دون الدعوة لهدنة طويلة الأمد.

وقال ترودو عبر حسابه في منصة “إكس” آنذاك: نشعر بقلق عميق إزاء الأثر الكارثي (للحرب) على المدنيين خاصة الأطفال في غزة، وندعو إلى هدنة إنسانية حتى يتسنى إدخال المساعدات.

وطالب بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عمن تحتجزهم حركة حماس”، والذين وصل عددهم إلى 240، ولقي عدد منهم مصرعهم إثر العدوان.

وتعمل كندا على إخراج رعاياها من غزة، التي يشن الاحتلال عدوانا عليها منذ أكثر من 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت الأربعاء، أن عدد شهداء مجازر الاحتلال المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569 فلسطينيا بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

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