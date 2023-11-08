شوكي يفند “ادعاءات” الجميلي في حق حزب “الأحرار” والحكومة

2023-11-08 / 13:56
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هبة بريس - فاس

في تداعيات الخروج الإعلامي الأخير ليوسف الجميلي، نائب رئيس مجلس جماعة ويسلان، بأحد البرامج الإعلامية، قبل أيام، شدد محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، على أن “ادعاءات” الجميلي لا تخرج على أحد أمرين أو هما معا.

واعابر شوكي، أن الجميلي سقط ضحية انفعالاته، ربما الناتجة عن عدم بلوغه لمآرب شخصية، يعلم هو شخصيا قبل غيره، أنه لا حق له فيها، وهو الوافد على حزب التجمع الوطني للأحرار من حزب آخر، مدة قليلة قبل الانتخابات الماضية.

وتساءل المنسق الجهوي للأحرار كيف يعقل أن يكون الجميلي رئيسا للفريق بمجلس الجهة وزوملاؤه من أعضاء الجهة يرفضونه؟ وكيف سنرشحه لينال صفة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأطر عليا أحق منه؟ وكيف سيرشحه الحزب لنيابة رئاسة مجلس الجهة، وهو لا يعلم حتى كيف تم إعداد برنامج الحزب الانتخابي؟

وأكد المتحدث، في تصريح لهبة بريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يخضع ولن يساوم بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن الفراغ الذي يدعي الجميلي بالحزب، كان الأولى أن يملأه هو أولا، إن كان بالفعل هناك فراغ، وأما إن كان الفراغ في تقديره، فما ذنب الحزب بذلك؟

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