الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية رئيس الصناعة والإدارة العسكرية لحما.س

2023-11-08 / 10:45
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه “قام بتصفية رئيس دائرة الصناعات والأسلحة التابعة لحركة حماس، محسن أبو زينة، بهجوم بطائرة مقاتلة”.

وقال في بيان: “قامت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي من الشاباك، بتدمير مستودع أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس”.

وأشار إلى أن “أبو زينة هو أحد قادة إنتاج الذخيرة في حركة حماس ومتخصص في إنتاج الذخيرة والصواريخ الاستراتيجية”.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه “يواصل العمل في عمق قطاع غزة، للقضاء على الإرهابيين وتوجيه الطائرات لمهاجمة البنية التحتية الإرهابية”.

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