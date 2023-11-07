أمهات بسطات يخرجن عن صمتهن: “بغينا وليداتنا يقراو” + ” فيديو”

2023-11-07 / 11:54
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هبة بريس_ سطات

نظمت مجموعة من الأمهات مدعومات بأطفالهن، صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، للمطالبة بحقهن وحق أبنائهن في التعليم، مناشدين الجهات الوصية على القطاع بالتدخل وانصاف الأساتذة المضربين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة..

يأتي احتجاج الأمهات هذا، تزامنا وخوض الشغيلة التعليمية لإضراب وطني ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى الخميس استجابة لنداء التنسيق الوطني الاضراب الوطني الذي يرفع شعار التحدي حتى تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين ضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات…

هبة بريس رصدت جانبا من هذه الوقفة ضمن التغطية التالية:

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