نتنياهو: “لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة”

2023-11-07 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حماس عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية بالقطاع بعد الحرب.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة “المسؤولية الأمنية الشاملة” في قطاع غزة بعد الحرب، مجددا رفضه وقف إطلاق النار قبل إطلاق الحركة سراح الرهائن.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إن “إسرائيل ستتولى، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة. عندما لا نتولى هذه المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيله”.

وردا على سؤال بشأن الجهة التي يفترض بها أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، قال نتنياهو “أولئك الذين لا يريدون مواصلة السير على طريق حماس”.

وأضاف: “لن يكون هناك وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار شامل في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا. في ما يتعلق بوقف إطلاق النار لفترات قصيرة – ساعة هنا وساعة هناك – فهذا أمر سبق وأن حصل فعلا”.

وتابع “أعتقد أننا سندرس الظروف للسماح للسلع – السلع الإنسانية – بالدخول أو لرهائننا بالمغادرة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن أي وقف لإطلاق النار طويل الأمد ستستفيد منه حركة حماس.

وقال “هذا الأمر من شأنه أن يعيق جهودنا الرامية لتحرير رهائننا، لأن الشيء الوحيد الذي يؤثر على هؤلاء المجرمين وعلى حماس هو الضغط العسكري الذي نمارسه”.

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‫13 تعليقات

  1. اللهم اوقف الدم في عروقه هو من على شاكلته.كل هذه الوحشية تبين ضد من يقاوم الفلسطينيون. ضد وحوش تعيش على دماء الابرياء.

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  2. إسرائيل عادت إلى نقطة الصفر هي وحلفاؤها ومعداتها العسكرية ولهذا فهي تريد أن تحافظ على ماء وجهها ..

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  5. اللهم ارزق أهلنا في فلسطين .أمناً ليس بعده خوف وطمأنينة ليس بعدها فزع وسكينة ليس بعدها جزع وعزاً ليس بعده وهن. اللهم أرزقهم رزقاً طيباً مباركاً فيه من السماء والأرض يارب العالمين ..

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  7. اللهم احفظ اخوننا في غزة وفي جميع انحاء العالم اللهم انصرهم على عدوهم.وما النصر الا من عند الله .ان ينصركم الله فلا غالب لكم …

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  8. نصر من الله وفتحآ قريب .أبطال غزة أعزكم الله وحفظكم أنتم ركائز غزة وقلبها النابض .سدد الله رميكم..

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  11. اللهم إن أهل غزة قد عقدوا العزم على المقاومة، فاللهم انصرهم بقوتك التي لا ترد وعظمتك التي لا ترد، كن لهم ومعهم يارب..

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  13. ان شاء الله وقدرته نهايتك ونهاية كيانك الارهابي ومن يتواطى معك قبل تحقيق ما تتمناه باذن الله، والنصر قريب، يرونه بعيدا ونراه قريبا، وحسبنا الله ونعم الوكيل،

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