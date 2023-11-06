محمد اوزين

أوزين..خطاب الملك هو خطاب الثقة والتميز وصنع الفارق

2023-11-06 / 22:39
هبة بريس _ الرباط

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في اتصال هاتفي بهبة بريس، وتفاعلا مع الخطاب الملكي للذكرى 48 لملحمة المسيرة الخضراء، قال “محمد أوزين” الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن خطاب الملك محمد السادس نصره الله، جاء كرد إيجابي على الاستفزازات الرخيصة لخصوم وحدتنا الترابية.

وقال أوزين: إن خطاب الملك يسمو فوق كل الترهات، ويؤسس لمشروع استراتيجي يربط بين تأهيل المواطن الصحراوي المغربي وضمان استفادته من مؤهلات مجاله الترابي من جهة، و من جهة ثانية استثمار هذه المؤهلات لكي تعود بالنفع على أفريقيا الأطلسية وعلى دول الساحل التي يجب أن تنال حظها في التنمية، بتعزيز الانفتاح على القارة الأمريكية.

وأضاف أوزين، أن خطاب الملك صنع الفارق بين من يسعى إلى استغلال هشاشة القارة الأفريقية لتكريس التفرقة وهدر مؤهلاتها لفرض هيمنة وهمية وبين أمة عريقة تمتلك رؤية استراتيجية مبنية على القيم المغربية الأصيلة من تعاون وتضامن بين بلدان الجنوب، وهي الرؤية التي تؤكد التوجه الأفريقي للمغرب.

كما هو خطاب الثقة في مشروعية الحق المغربي وفي مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية الذي عليه إجماع المنتظم الدولي كحل مثالي ووحيد لوضع حد لنزاع مفتعل يدرك الجميع خلفياته كنتاج لفترة الحرب الباردة التي عفا عنها الدهر.
وختم أوزين قوله بأن خطاب الملك اليوم هو خطاب التميز، الذي يؤكد أن الأمم الحقيقة تفرض نفسها كقوة مؤثرة بالأفكار المبتكرة لقادتها، الذين ينشدون البناء والسلم والتنمية، عوض زرع بذور الهدم والدمار والتخلف.

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