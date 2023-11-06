“اختسلها” الحاكم السابق.. فرنسا تُعيد لنيجيريا 150 مليون دولار

2023-11-06 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

أعادت السلطات الفرنسية إلى أبوجا 150 مليون دولار، اختلسها الحاكم العسكري النيجيري السابق ساني أباتشا، وحولها إلى بنوك خارج البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار الخاص لرئيس نيجيريا، أجوري نجيلالي، قوله، أمس الأحد، إن الأموال المعادة سيتم استخدامها بشكل جيد لتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويربط مراقبون بين الخطوة الفرنسية، التي لقيت استحسانا من الجانب النيجيري، وبين المستجدات التي تشهدها منطقة الساحل، خصوصا النيجر، نظير ما قدمته أبوجا من خدمات لباريس في هذا السياق.

ويعتقد أن ساني أباتشا، الذي حكم البلاد منذُ عام 1993 وحتى وفاته عام 1998، اختلس نحو 5 مليارات دولار من المال العام، حسب معلومات أوردتها شبكة “سي ان ان” الأمريكية، في أغسطس من عام 2022.

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