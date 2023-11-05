مسيرة شعبية حاشدة بطنجة للتضامن مع فلسطين

2023-11-05 / 18:30
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هبة بريس - مكتب طنجة

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد في وسط مدينة طنجة في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة الذي أدى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الى حدود الآن .

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من ساحة الأمم وسط مدينة طنجة مسيرة حاشدة انضم اليها المواطنون بكل عفوية رافعين شعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي والقصف المتواصل ضد المستشفيات والمنازل والاحياء السكنية راح ضحيته أطفال ونساء ومدنيين ضدا في الاعراف والقوانين الدولية ، مطالبين بمحاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية .

جدير بالذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانت قد اصدرت بيانا قالت فيه أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.

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‫2 تعليقات

  1. بالله عليكم هل نسيتم ان هناك ارهابيون يضربون مدنكم..هل نسيتم من انتم نحن مع فلسطين طبعا.. لكن لوطني حق علي..

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  2. عجيب وغريب الشارع المغربي!!!!
    غي الجنوب يخرج الشارع للتنديد بالاعداءات الجبانة التي قامت بها صنيعة العسكر في الجزاءر تجاه المدنيين العزل وقتل الأبرياء بينما المغفلين في طنجة وغيرها يخرجون للتنديد بقضايا الاخر ضد الاخر…..وكان دم الأبرياء المدنيين في بلدنا لا يحتسب….! استيراد مشاكل الاخر للغوغاء والخرط لا يدل الا على التخلف والجهل والفراغ في الدماغ

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