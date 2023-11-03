زياش يشارك في فوز غلطة سراي أمام قاسم باشا

زياش يشارك في فوز غلطة سراي أمام قاسم باشا

2023-11-03 / 20:18
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هبة بريس _ رياضة

شارك الدولي المغربي حكيم زياش في المباراة التي فاز فيها فريقه غلطة سراي على ضيفه قاسم باشا بهدفين لواحد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 11 من الدوري التركي.

ولعب زياش كأساسي من جانب غلطة سراي وخاض 60 دقيقة، حيث لمس الكرة 37 مرة وبلغت دقة تمريراته 91%.

وتفوق النجم المغربي في 3 نزالات أرضية من أصل 9، وخسر الكرة 9 مرات، كما قام بخلق فرصة واحدة سانحة للتهديف، وأنجز مراوغتين ناجحتين من أصل 4.

ومعلوم أن حكيم زياش عاد مؤخرا إلى صفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ شهر شتنبر الماضي.

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