نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بشأن وقف قصير لإطلاق النار

2023-11-02 / 22:50
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بشأن وقف إطلاق نار إنساني قصير.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل غدا الجمعة لمناقشة وقف لإطلاق النار، من بين قضايا أخرى.

من جهته قال، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن وقفا لإطلاق النار مع حماس غير مطروح على الطاولة.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة، وإن أيا من فترات الهدنة المؤقتة تلك لن توقف دفاع إسرائيل عن نفسها.

وأضاف في مؤتمر صحافي “ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن”.

ودعا خبراء من الأمم المتحدة اليوم إلى هدنة إنسانية لإطلاق النار في غزة، قائلين إن الوقت ينفد أمام الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة “خطر الإبادة الجماعية الرهيب”.

وقال كيربي “نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع نظرائنا الإسرائيليين في محاولة لتقليص احتمالات موت المدنيين والعقاب الجماعي”.

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