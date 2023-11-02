بشروط حاسمة.. أمين الناجي يقبل مشاركة طليقته في عمل جديد

2023-11-02 / 17:41
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أكدت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنان المغربي أمين الناجي اتفق أمس الأربعاء مع شركة الإنتاج “كونكسيون ميديا” على عمل جديد سيتم تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت المصادر عينها، أن الناجي قبل مشاركة طليقته جميلة الهوني بشروط حاسمة، أبرزها عدم وجود أي مشاهد تجمعهما، فضلا عن عدم تواجدهما في مكان واحد بذات اليوم.

وجدير بالذكر أن أمين الناجي سيطل على جمهوره هذه السنة عبر أكثر من عمل، حيث انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل درامي، صور بين مدينتي طنجة و الدار البيضاء.

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