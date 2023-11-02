فلاديمير بوتين

رسميا.. روسيا تلغي العمل بمعاهدة حظر التجارب النووية

2023-11-02 / 11:46
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هبة بريس - وكالات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلغي بموجبه مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

وقالت وكالة تاس إنه تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

وكانت روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 سبتمبر 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000.

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