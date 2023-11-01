فلسطين تناشد مصر تشغيل شبكات الاتصال القريبة من غزة

2023-11-01 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، الأربعاء، مصر تفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة نشرته على منصتها الرسمية في فيسبوك، بعد ساعات من تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت عن كامل قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية في غضون 5 أيام.

وقال سدر في بيان: “بعد أن استنفدنا كل الحلول الممكنة لإعادة الاتصال مع شعبنا في غزة، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، يتبقى لنا خيار توفير بديل سريع عبر تشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة، وتفعيل خدمة التجوال على الشبكات المصرية”.

وأضاف: “وعليه، نناشد الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتسريع العمل بهذا الخيار المتبقي، أمام هذا الوضع الإنساني الحرج والذي لا يحتمل فقدان الاتصال لفترة أطول”.

وللمرة الثانية في غضون 5 أيام، تقطع إسرائيل خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل، مع دخول الحرب على القطاع يومها السادس والعشرين.

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