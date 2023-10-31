“الفتق” يدخل حسن فولان للمستشفى والأخير يطمئن جمهوره

2023-10-31 / 17:40
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القسم الفني: هبة بريس

تعرض الفنان المغربي حسن فولان لوعكة صحية مفاجئة عجلت بإدخاله للمستشفى و إجرائه لعملية جراحية مستعجلة بمدينة أكادير.

وطمأن الفنان المغربي محبيه و متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، عن حالته الصحية، عبر نشره مجموعة من الصور التي يظهر فيها من داخل المستشفى،و هو يتلقى العلاجات اللازمة، وذلك عبر حساب شركته الخاصة بالإنتاج.

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي حرص على توجيه رسالة شكر و امتنان لجميع أصدقائه و كذا زملائه في المجال الفني على الاتصال به و مواكبة تطور حالته الصحية.

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