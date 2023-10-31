تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس الحكومة

2023-10-31 / 13:38
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هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والثاني بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والثاني بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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