“وليداتنا كيضيعو”.. أولياء أمور التلاميذ يحتجون بسبب “الإضرابات” + فيديو

2023-10-31 / 11:38
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هبة بريس من البيضاء

نظم العشرات من آباء وأولياء أمور التلاميذ، صباح يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات.

واحتج آباء وأولياء أمور التلاميذ، ضد الإضرابات المتتالية التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد القانون الأساسي الجديد.

وأكد آباء وأولياء أمور التلاميذ، على أنهم لا يحتجون ضد الأساتذة بل ضد ضياع أبنائهم.

وفي هذا الصدد، قال المحتجون “حنا ليوما كنحتجو حيت وليداتنا كيضيعو، ما قراو والو منذ بداية السنة وفترة الامتحانات بدات”.

وطالب المحتجون الوزارة المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة وإيجاد حل للأزمة لصالح التلميذ أولا والقطاع ثانيا.

 

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‫6 تعليقات

  2. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مطالبة لتعجيل الحلول التي يعاني منها رجال ونساء التعليم..

  3. تحية وتقدير لكل أب وأم غيور على التعليم العمومي..رسالتنا للمسؤولين عن التعليم بالمغرب.. اتقوا الله في أولادنا..اتقوا الله في الأستاذ.. اتقوا الله في المدرسة..

  4. تحية لكل ام تجاهد من اجل ابنائها
    والله العظيم انه لامر محزن
    كل ما نمر به
    ازمة تلو الاخرى
    الى متى كل هذا الظلم و الاستهتار بحقوق المواطن
    والله اننا نشكوكم الى الله عز وجل
    حسبنا الله و نعم الوكيل

  6. ارسلوا اولادكم الى المدارس الخاصة. واترك. ابناء الشعب تضيع. هده خطتكم. لو كان هدا عكس. فيجيب. ان. الخلاص مقابل العمل

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