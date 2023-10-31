“وليداتنا كيضيعو”.. أولياء أمور التلاميذ يحتجون بسبب “الإضرابات” + فيديو

هبة بريس من البيضاء

نظم العشرات من آباء وأولياء أمور التلاميذ، صباح يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات.

واحتج آباء وأولياء أمور التلاميذ، ضد الإضرابات المتتالية التي يخوضها رجال ونساء التعليم ضد القانون الأساسي الجديد.

وأكد آباء وأولياء أمور التلاميذ، على أنهم لا يحتجون ضد الأساتذة بل ضد ضياع أبنائهم.

وفي هذا الصدد، قال المحتجون “حنا ليوما كنحتجو حيت وليداتنا كيضيعو، ما قراو والو منذ بداية السنة وفترة الامتحانات بدات”.

وطالب المحتجون الوزارة المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة وإيجاد حل للأزمة لصالح التلميذ أولا والقطاع ثانيا.

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