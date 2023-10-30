نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين رفضه وقفا لإطلاق النار في الحرب ضد حماس، معتبرا أنه سيكون بمثابة “استسلام” للحركة الفلسطينية، بينما تحتدم المعارك على الأرض داخل قطاع غزة.
وفي اليوم الـ24 للحرب التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين، أكد نتنياهو تحقيق “تقدم منتظم”، فيما يستمر القصف الإسرائيلي من دون هوادة على القطاع المحاصر، بعدما وسّعت إسرائيل عملياتها البرية داخله. وقالت إنها تمكنت من تحرير جندية كانت محتجزة لدى حماس.
ورفض نتنياهو بشكل قاطع الإثنين الدعوات المتزايدة لوقف النار في ظل تصاعد حدة الأزمة الانسانية.
وقال في مؤتمر صحافي في تل أبيب “الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل”، داعيا المجتمع الدولي للانضمام الى الدولة العبرية بطلب “تحرير فوري وغير مشروط” للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في السابع من أكتوبر.
9 تعليقات
لعنة الله عليك
مكاينش لي يخرج على إسرائيل قدك
الله اوقف ليك القلب يا عدو الله
اللهم انصر اخوننا في فلسطين يارب
أتمنى من المسؤولين في المغرب ان يطردوا السفير الإسرائيلي
نتمنو من الله عز وجل بالنصر القريب لي شهدائنا في غزة وفلسطين
نسأل الله السلامة والعافية والصبر لي امهات شهدائنا وانشاالله سنفوز عليكم بإذن الله وبركاته
الله ينتقم منك الله نحتسب الله عليك وانشاالله ستنام نومة حبيبك شارون
شهدائنا دهبو الى جنات النعيم وانت ستعيش في جهنم في الدنيا والآخرة ولن يتحقق لك حلمك وانت اصلا الآن تعيش في خوف لايعلمه به في صدرك الا الله