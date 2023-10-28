لاعب من الدوري المصري في القائمة الأولية لوليد الركراكي

أعلن نادي بيراميدز المصري، اليوم السبت، توصله بمراسلة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن استدعاء لاعبه المغربي محمد الشيبي للمشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه القادمتين ضد إرتيريا وتنزانيا، شهر نونبر القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال النادي المصري عبر موقعه الرسمي إن لاعبه محمد الشيبي يتواجد ضمن القائمة الأولية للناخب الوطني الركراكي، وذلك بعد المستويات المميزة التي بصم عليها مع فريقه هذا الموسم.

ومعلوم أن الناخب الوطني وليد الركراكي تعود على تحديد قائمة أولية موسعة قبل كل معسكر للمنتخب الوطني، قبل اختيار القائمة النهائية بناء على اختياراته وحالة اللاعبين البدنية.

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