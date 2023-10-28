بشرط.. حما.س تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين

2023-10-28 / 17:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على اسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل اطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينين.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب إن “الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين”.

وصرح بأن حماس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل “ماطلت”.

وتابع قائلا إن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و”إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”.

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‫8 تعليقات

  8. و ما ردكم على آلاف الاطفال و النساء الذين قتلوا و آلاف العائلات التي شردت و غزة التي دمرت و المليون الذين هجروا ومازال القصف في بدايته بما أنكنم لاتستطيعون حمايتهم جوا وبحرا فلماذا بدأتم الحرب وقتلتم اسرائيليين أبرياء كانو اما يرقصون او مع ابنائهم يحتفلون…هل كنتم تعتقدون أنهم سيستسلمون باستعمالكم ألعاب طائرة لكن على ما يبدوا أن (المقاومة) قبضت الثمن لتنفيد العملية إما من روسيا أو امريكا كما وقع في 11 سبتمبر في أمريكا مع بن لادن و القاعدة الآن مع الملياردير إسماعيل هنية

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