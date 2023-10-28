أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت

هبةةبريس - وكالات

طالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من مالك منصة “اكس” إيلون ماسك، بتوفير خدمات “ستارلينك” لقطاع غزة.

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات لأيلون ماسك، تزامنا مع اشتداد الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مما أسفر عن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة.

وفي هذا الصدد، تفاعل مالك “تويتر” سابقا، مع نداءات النشطاء، وقال في تغريدة نشرها “لم تحاول أي جهات حكومية من غزة التواصل معنا”.

وأضاف “ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا التي تقدم المساعدة في غزة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0