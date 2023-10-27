رميا بالرصاص.. إندونيسيا تحكم بالإعدام على 8 إيرانيين

2023-10-27 / 18:50
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هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة إندونيسية، الجمعة، بإعدام 8 إيرانيين بعد إدانتهم بتهريب أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتطبق إندونيسيا بعضا من أكثر قوانين مكافحة المخدرات صرامة في العالم، لكنها علقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنوات.

وأصدر قاض في إقليم بانتين بجزيرة جاوا أحكاما بإعدام أفراد العصابة الثمانية رميا بالرصاص لدورهم في تهريب 319 كيلوغراما من الكريستال ميث.

وتوجه القاضي أولي بورناما إلى المتهمين قائلا إن كلا منهم “ثبتت إدانته بشكل مقنع بارتكاب عمل جرمي عمدا (…) كوسيط في نقل مخدرات من الدرجة الأولى”.

وأبلغ القاضي كل متهم على حدة أنه “بناء على ذلك يحكم عليه” بالإعدام.

وقال إنه تم ضبط الأشخاص الثمانية خلال محاولتهم تهريب المخدرات عبر المحيط الهندي إلى جاوا، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إندونيسيا، حيث قبض عليهم في فبراير في ميناء في بانتين.

وأمام المتهمين سبعة أيام لاستئناف الحكم.

وعام 2019، خفضت محكمة الاستئناف الإندونيسية عقوبة فرنسي محكوم بالإعدام في قضية تهريب مخدرات إلى فترة سجن طويلة.

وقبله بعام، حُكم على ثمانية مهربين تايوانيين بالإعدام بعد القبض عليهم وبحوزتهم نحو طن من الكريستال ميث.

وعام 2015 نفذت إندونيسيا حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق العديد من الأجانب، بينهم الأستراليان أندرو تشان وميوران سوكوماران، ما أثار غضبا دبلوماسيا ودعوة لإلغاء العقوبة.

وقات إندونيسيا إن تشان وسوكوماران يتزعمان عصابة “بالي ناين” لتهريب الهيرويين.

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