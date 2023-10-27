الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال الحوز

هبة بريس

أعلنت الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا زلزال الحوز.

وأكدت الجامعة في بلاغ أنه “بعد أن تم الإعلان رسميا عنى أن زلزال الحوز الذي وقع ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، يعتبر واقعـة كارثيـة وذلك بموجب القانون 110.14، تعلن الجامعة المغربية للتأمين عن تفعيل نظام التأمين لصالح ضحايا هذا الزلزال المتوفرين على عقود تأمين تتضمن التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية”.

وأفاد المصدر ذاته أن لائحة العقود التي تعطي لأصحابها الحق في التعويض عن الأضرار المادية أو البدنية أو هما معا، شريطة تواجدهم بإحدى المناطق المعلنة كمناطق منكوبة، تتمثل في عقود التأمين التي تغطي الأضرار عن الممتلكات كتأمين السكن متعدد المخاطر ، والتأمين المتعدد المخاطـر على المحلات الصناعية وكذا التأمين المتعدد المخاطر على المحلات التجارية.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بعقود التأمين على السيارة بالنسبة للأضرار التي تصيب المركبات وكذا الأضرار البدنية التي تصيب المالك، والزوجة أو الـزوج، والأطفـال (بما في ذلك حالة الوفـاة)، وعقود التأمين التي تغطي المسـؤولية المدنيـة كالمسؤولية المدنية التشـغيلية بالنسـبة للأضرار التـي تعـرض لهـا الأغيار المتواجدون داخل المحلات المنصوص عليها في العقود.

وأكدت الجامعة المغربيـة للتأمين، أنه يتوجب على المؤمن لهـم والمستفيدين مـن خدمـات التعويض، إيداع تصاريحهم وطلبات تعويضاتهم في أجل أقصاه 7 نوببر 2023.

وأوضح البلاغ أن المؤمن لهم أو المستفيدين الذين سبق لهم أن وضعوا تصاريحهم وطلباتهم غير مطالبين بأي إجراء إضافي.

كما أن شركات التأميـن سـوف تتكفل مباشرة بعملية تسجيل جميع الضحايا المؤمنين الذين تقدموا بطلبات التعويض فـي سجل إحصاء الضحايا الذين يطلبون تعويضا.

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