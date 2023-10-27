التسجيل في الدعم الاجتماعي يدفع مقاطعات البيضاء لاستنفار كافة مصالحها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كثيف لوحظ في الأيام الأخيرة على المقاطعات و الملحقات الإدارية و ذلك منذ إعلان عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن التفاصيل الكاملة لمشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أمر به عاهل البلاد.

و شهدت مختلف المقاطعات بمدينة الدار البيضاء إقبالا كثيفا من المواطنين على غرار كل مناطق المملكة للتسجيل في السجل الوطني للسكان و كذلك السجل الاجتماعي الموحد.

و للاستجابة لكل طلبات التسجيل، جندت سلطات الدار البيضاء مختلف مصالحها الإدارية من خلال فتح مكاتب جديدة لخدمة المواطنين في المقاطعات و الملحقات الإدارية، مع تعزيز المتواجدة سلفا بالعناصر البشرية الإضافية و التجهيزات اللوجيستيكية اللازمة.

هذا و يتوقع أن يتم الشروع في صرف منح الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستهدفة بداية من أواخر شهر دجنبر كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة.

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