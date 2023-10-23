المغرب يشيد ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في العالم

هبة بريس - الرباط

أسابيع قليلة بعد الإعلان الرسمي عن استضافة الملف الثلاثي المغربي الاسباني البرتغالي لمونديال 2030، أعلن عن انطلاق مجموعة من الإصلاحات بعدد من ملاعب المملكة كما سيتم تشييد ثاني أكبر ملعب للساحرة المستديرة بالمغرب.

وفي حوار لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، مع صحيفة “الشرق”، أكد لقجع أنه سيتم تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير بمدينة بنسليمان، وسيتسع لأكثر من 110 آلاف متفرج وسيجعله مؤهلا لاستضافة أهم حدث في كأس العالم.

وأضاف لقجع، أن مجموعة من الماعب المغربية ستعرف عدد من الإصلاحات والترميمات تجعلها مؤهلة لا من حيث الكم أي عدد الجماهير، حيث أن جميع ملاعب المونديال لن تقل طاقتها الاستيعابية عن 55 ألفا متفرج.

وفي سياق متصل، ‏ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 20 أكتوبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها، بتعليمات ملكية سامية، في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان

وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب ‏التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس ‏إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030‏، حيث‏ ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025. على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم، من سنة 2025 إلى 2028.

وهمت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير كذلك، تشييد ملعب جديد في بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، بميزانية استثمارية تقدر بـ 5 مليارات درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2028

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