مالية 2024.. تسجيل 2.8 مليون أسرة في السجل الاجتماعي الموحد

2023-10-23 / 11:34
0
هبة بريس

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.

وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي.

وأكدت الوثيقة أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وترتكز هذه التدابير، على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم.

ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نصب خيام مقاومة للأمطار وتوزيع أغذية على متضرري الزلزال بالحوز وأزيلال

نصب خيام مقاومة للأمطار وتوزيع أغذية على متضرري الزلزال…

2023-10-23 / 10:52
Photo of الحكومة تتراجع تدريجيا عن دعم الغاز والسكر والدقيق

الحكومة تتراجع تدريجيا عن دعم الغاز والسكر والدقيق

2023-10-23 / 10:43
Photo of الدرك يوقف من وسط الجديدة مبحوثا عنه وطنيا

الدرك يوقف من وسط الجديدة مبحوثا عنه وطنيا

2023-10-23 / 10:13
Photo of زيادات ضريبية جديدة في الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين والبضائع

زيادات ضريبية جديدة في الماء والكهرباء والسكر ونقل المسافرين…

2023-10-23 / 10:07
Photo of مالية 2024.. توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية

مالية 2024.. توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة…

2023-10-23 / 09:34
Photo of طقس الإثنين.. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-10-23 / 09:04
Photo of البيضاء : الرياح تكشف عشوائية اللوحات الإشهارية وخطرها على المواطن

البيضاء : الرياح تكشف عشوائية اللوحات الإشهارية وخطرها على…

2023-10-22 / 22:38
Photo of غريب .. رجل يعيش في سيارة ويحمل اغراضه فوق سقفها

غريب .. رجل يعيش في سيارة ويحمل اغراضه فوق…

2023-10-22 / 22:36
Photo of طنجة..أسر بحي بنكيران مهددة بالطرد من منازلها

طنجة..أسر بحي بنكيران مهددة بالطرد من منازلها

2023-10-22 / 22:30
Photo of سوء أحوال الطقس…مديرية التعليم بسطات تدعو إلى توخي الحذر

سوء أحوال الطقس…مديرية التعليم بسطات تدعو إلى توخي الحذر

2023-10-22 / 22:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق