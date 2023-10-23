نصب خيام مقاومة للأمطار وتوزيع أغذية على متضرري الزلزال بالحوز وأزيلال

هبة بريس

تزامنا وبداية موجة البرد والتساقطات المطرية، عبأت مصالح السلطات العمومية كافة مصالحها لتكثيف المساعدات اللازمة لساكنة المناطق المتضررة من زلزال ال8 شتنبر المتصرم.

وفي هذا الصدد، في خطوة استباقية، قامت عناصر السلطات المحلية، قبل أسابيع بنصب خيام كبيرة، مجهزة من أجل إيواء السكان المتضررين من الزلزال بجماعتي ايت تمليل وايت اومديس بإقليم أزيلال.

وفي سياق متصل، رفعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن والسلطات المختصة من درجات التعبئة لتوفير خيام مقاومة للأمطار وتقديم المساعدات الغذائية لسكان إقليم الحوز المتضررين من الزلزال.

وتم نصب عدد من الخيام المقاومة للأمطار والبرد بعدد من المناطق بالاقليم، بالاضافة الى توزيع مواد غذائية واغطية وافرشة على الساكنة.

هذا ويشار إلى أن اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، عقدت اجتماعها السادس، يوم الأربعاء المنصرم، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وتطرقت اللجنة إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي ‏‏للأسر المتضررة، التي حددت لائحتها، وذلك عبر 4 ‏دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من ‏هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء ‏ هذه المنازل .

كما أن الأسر مدعوة ‏ابتداء من ‏فاتح نونبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم ‏مواكبة ‏تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.

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