سوء أحوال الطقس…مديرية التعليم بسطات تدعو إلى توخي الحذر

2023-10-22 / 22:26
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هبة بريس_ سطات

تفاعلا مع سوء الأحوال الجوية التي تعرفها بلادنا، وللحفاظ على السير العادي لتمدرس للتلاميذ، وحماية لسلامتهم وسلامة الأطر الإدارية والتربوية بعموم المؤسسات التعليمية، دعت المديرية الإقليمية للتعليم بسطات إلى توخي الحذر والعمل على إخبار المصلحة المعنية بأي مستجد من شأنه أن يهدد الفضاء التربوي.

وشددت المديرية الإقليمية على توخي الحيطة والحذر مع الحرص على سلامة التلاميذ و الأطر من الأخطار التي قد يسببها سقوط الأشجار المتواجدة بالمؤسسات أو بمحيطها.

كما طالبت المديرية الإقليمية، بالتأكد من سلامة العمل بوحدات البناء المفكك، و من سلامة الأسوار، مع موافاة عند الاقتضاء، المصلحة المختصة بالخسائر المسجلة بكل مؤسسة و تأثيرها على سير الدراسة

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‫5 تعليقات

  5. طالبت المديرية الإقليمية، بالتأكد من سلامة العمل بوحدات البناء المفكك، و من سلامة الأسوار، مع موافاة عند الاقتضاء، المصلحة المختصة بالخسائر المسجلة بكل مؤسسة و تأثيرها على سير الدراسة

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