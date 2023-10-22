بنك المغرب: “الدرهم ارتفع بنسبة 0,13 في المئة مقابل الأورو”

2023-10-22 / 16:21
0

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,13 في المائة، وانخفض بنسبة 0,33 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في 13 أكتوبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 352,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاع بنسبة 4,2 في المئة على أساس سنوي.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصناعة والتجارة تعكف على إعداد إستراتيجية صناعية جديدة

وزارة الصناعة والتجارة تعكف على إعداد إستراتيجية صناعية جديدة

2023-10-22 / 12:37
Photo of المكتب الوطني للمطارات: “حركة النقل الجوي الدولي سجلت رقما قياسيا”

المكتب الوطني للمطارات: “حركة النقل الجوي الدولي سجلت رقما…

2023-10-22 / 12:01
Photo of قانون المالية لسنة 2024 ..الحكومة تقترح فرض ضريبة على “التجارة الالكترونية”

قانون المالية لسنة 2024 ..الحكومة تقترح فرض ضريبة على…

2023-10-21 / 21:37
Photo of مشروع قانون المالية ..إحداث أزيد من 28 ألف منصب عمل في سنة 2023

مشروع قانون المالية ..إحداث أزيد من 28 ألف منصب…

2023-10-21 / 19:47
Photo of هذه أبرز التدابير الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية 2024

هذه أبرز التدابير الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية…

2023-10-21 / 18:47
Photo of وزير الصناعة : جهة الشرق ستفرض نفسها ضمن الاستراتيجية الصناعية الجديدة

وزير الصناعة : جهة الشرق ستفرض نفسها ضمن الاستراتيجية…

2023-10-20 / 23:27
Photo of اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية تفوق 4,6 مليار درهم

اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية تفوق 4,6 مليار درهم

2023-10-20 / 12:12
Photo of اتصالات المغرب..عدد الزبناء يناهز 75,1 مليون زبون

اتصالات المغرب..عدد الزبناء يناهز 75,1 مليون زبون

2023-10-20 / 11:39
Photo of رسمي .. “بني ملال” أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة

رسمي .. “بني ملال” أغلى المدن المغربية في تكاليف…

2023-10-20 / 11:17
Photo of المغرب يشارك في تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا

المغرب يشارك في تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا

2023-10-19 / 23:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق