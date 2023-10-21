إشبيلية يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد بتعادل مثير

هبة بريس - و م ع

فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الرابع تواليًا بتعثره أمام مضيفه إشبيلية (1-1)، السبت 21 أكتوبر، في قمة نارية ضمن المرحلة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النمسوي دافيد ألابا العائد الى صفوف ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التسجيل لمصلحة إشبيلية بهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (74)، قبل أن يعادل داني كارفاخال النتيجة للنادي الملكي (78).

ورغم تعادله، بقي فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، لكنه منح منافسيه فرصة ذهبية لتقليص الفارق وتحديدا جيرونا الثاني (22 نقطة)، وبرشلونة الثالث (21) اللذين يلعبان الأحد.

أما اشبيلية الجريح، فرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر لكنها قد تشكّل حافزا لانطلاقة جديدة لا سيما تحت قيادة مدربه الجديد دييغو ألونسو.

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