استئنافية طنجة توزع أزيد من قرنين سجنا على عصابة متهمة بالاختطاف
هبة بريس - طنجة
قررت استئنافية طنجة، إدانة عصابة إجرامية مكونة من 17 شخصا، بالسجن النافذ حيث وزعت عليهم مجموع أحكام بلغ 225 سنة ، بعدما وجهت لهم تهم تكوين عصابة واستدراج الراغبين في الهجرة إلى أوروبا ثم اختطافهم واحتجازهم وطلب فدية من أسرهم لإطلاق سراحهم .
وقالت مصادر متطابقة ، إن بعض أفراد العصابة الاجرامية أدينوا بأحكام تتراوح ما بين 10 و 20 سجنا نافذا، بالنظر إلى التهم الخطيرة التي تُوبعوا بشأنها.
وقد جاء توقيف أفراد العصابة بعد توالي الشكايات على ولاية أمن طنجة، حيث مكنت التحقيقات من الاطاحة بالعصابة الاجرامية .
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