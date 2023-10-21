سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: تقرير غوتيريش يدين البوليساريو ويؤكد مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

نشرت منظمة الأمم المتحدة، رسميا على موقعها الإلكتروني، تقرير الأمين العام انطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية ، والذي أدان فيه جبهة البوليساريو والتأكيد على دور الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

تقرير الأمين العام الأممي ، انطونيو غوتيريش ، ذكر الجزائر 20 مرة، مؤكدا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي ، كما ذكر التقرير بمشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس 2023.

في السياق ذاته، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، في تصريح لموقع “هبة بريس ” إن تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء أشار كذاك الى العلاقات الدبلوماسسة المتوترة بين المغرب والجزائر وانعكاسها على هذا النزاع المفتعل ، مشيرا كذاك الى اليد المغربية الممدودة للمصالحة مع الجزائر عبر الاحالة على مضامين خطابات الملك محمد السادس المتسمة بالرزانة والحكمة عند الاشارة الى الجزائر .

وأضاف سالم عبد الفتاح في التصريح ذاته ،قائلا إن تقرير الامين العام الأممي حول الصحراء وجه رسالة واضحة للجزائر بضرورة المشاركة في الطاولات المستديرة والتفاعل الايجابي مع المشاورات للخروج من حالة الجمود بخصوص هذا النزاع ، كما أن التقرير – يضيف سالم عبد الفتاح – نوه بجهود المغرب من خلال المواقف المعلنة المتمسكة باتفاق وقف اطلاق النار والداعمة للوساطة الأممية في شخص مبعوثها الشخصي للصحراء .

واسترسل سالم عبد الفتاح بالقول إن غوتيريش أشار في تقريره أيضا الى العراقيل التي يعكف عليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية ،في وجه عمل بعثة الأمم المتحدة الميدانية في المنطقة العازلة ، حيث أشار الى رفض الجبهة الانفصالية منح التراخيص لاجراء الدوريات وزيارة المواقع العسكرية ، ورفضها السماح لقوافل الامداد اللوجستي الخاصة بمواقع البعثة الأممية المتقدمة بالمنطقة العازلة.

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