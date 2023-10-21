رئيس الوزراء الكندي ترودو “يتعرض لهجوم” بسبب فلسطين

ين

2023-10-21 / 15:52
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هبة بريس _ وكالات

استقبل المصلون المسلمون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بصيحات الاستهجان والاستنكار في مسجد في تورونتو

وظهر في شريط فيديو بعض المصلين وهم يصرخون: “العار لك . خذ رجالك واذهب من هنا”.

وصاح البعض الآخر: “كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعوا إلى وقف إطلاق النار؟!”.

وظهر في اللقطات ترودو وصرخات استنكار المصلين تلاحقه. وظهر رجال الأمن وهم يرافقونه إلى سيارته، التي انطلق بها دون أي تعليق.

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‫4 تعليقات

  3. والله لو كنت مكان ترودو لطردتهم جميعا إلى بلدانهم لا خير و لا امان في اي عربي و اي مسلم

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