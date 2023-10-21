التحقيق مع فرنسية ادخلت سلاح ناري والرصاص الى المغرب

2023-10-21 / 12:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، والقيادة الجهوية بسطات، من فك لغز الأسلحة النارية والذخيرة الحية، التي عثر عليها بداية الشهر الجاري، على مقربة من الطريق السيار الرابط بين مراكش وسطات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات والخبرات التقنية، أكدت أن المسدس وكمية الرصاص، يعودان لمواطنة فرنسية، تخلصت منهم بالمنطقة السالفة الذكر، بعد وفاة ابنها الذي كان وراء إدخال المسدسين والرصاصات للمغرب، بشكل غير قانوني.

وأكدت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الملكي، تواصل التحقيق مع المواطنة الفرنسية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن تفاصيل إدخال السلاحيين الناريين والذخيرة إلى المغرب.

هذا، واستنفرت واقعة العثور على السلاحيين والذخيرة، في وقت سابق، جل المصالح الأمنية، التي عكفت على حل لغز الحادثة في وقت قياسي.

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‫7 تعليقات

  2. التفتيش فقط مع المغاربة ، افتح رجليك، طلع يديك ، زول الحزامة… شرطة الحدود تعرف ما هو في احشائك بدون السكانير

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  3. هذا الخلل في المراقبة يعد هفوة مهنية يجب تنبيه المسؤولين عليها في مواقع الحراسة الجمركية.

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  5. على الدرك الملكي شرطة المراقبة العمل جيدا والبحث ماشي غير يسمعوا مواطن فرنساوي نخافوا منوا كلشي يتفتش حتى الإسرائيلي ماشي غير الفلسطيني

  6. Faut imposer le Visa sur ce pays terroriste appeler Fransa c’Est devenu urgent pour la sécurité national de notre nation et surveiller tous ceux qui vive deja au Maroc et leurs mouvement et leurs achat, faut surveiller les francais car ils sont tous un projet de terrorisme au MAroc

  7. كيفاش زعما هادوك البوليس كيقلبو مزيان غير ولاد البلاد و تخراج العينين فينا واش فرنساوي قولبكم وكون ذخل شي نووية گولو ليا لا ميمكنش حادگين غير فينا وقف بلاتي فرق رجليك حيد التقاشر هكا كيتعاملوا معانا الفرنسيين يا وجوه الهم كلشي يتقلب حتى انا

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