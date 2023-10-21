فريق “الرجاء البيضاوي” يعلن تضامنه مع فلسطين

هبة بريس _ رياضة

تعبيرا منه على تضامنه مع فلسطين ، غير فريق الرجاء صورته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي محملا صورة فلسطين

وعبر فريق الرجاء عن موقفه من القضية الفلسطينية بعدما طالب جمهور النادي من الفريق تحديد موقفه مما يحدث في فلسطين وهو ما استجاب له رئيس النادي.

وعبرت جماهيرالرجاء الرياضي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، على ضوء التطورات الأخيرة التي تعيشها فلسطين، وذلك في مباراة فريقها ضد المغرب التطواني، الأحد، في الجولة الـ6 من الدوري المحلي

وتم رفع العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء

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