الحرس المدني الاسباني يوقف جزائريين حاولوا التسلل سباحة الى سبتة المحتلة
هبة بريس - متابعة
أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، جزائريين حاولوا التسلل سباحة للى سبتة المحتلة بحسب ما أفادت به مصادر اعلامية محلية .
وقال موقع “الفارو دي سوتا” ان خمسة شبان يحملون الجنسية الجزائرية بينهم قاصر تم توقيفهم بعد محاولتهم العبور بطريقة غير نظامية الى سبتة المحتلة مستغلين شوء الاحوال الجوية .
وقد تم نقل المعنيين بالأمر الى مركز الايواء الخاص بالمهاجرين غير النظاميين في انتظار ترحيلهم الى بلدهم الاصلي .
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5 تعليقات
الله أكبر
فين غادي يخليو بلاد الخير ويمشيو
إسبانيا عامر بالمغاربة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
الهجرة الغير شرعية محرمة شرعا لا يجوز
اللهم اني قد بلغت