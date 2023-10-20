أخنوش يقدم الاثنين تصريحا حول الدعم الاجتماعي أمام مجلسي البرلمان

هبة بريس -

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة تصريحا حول الدعم الاجتماعي.

وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب.

ومن المُقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

وذكرت نادية فتاح وزيرة المالية خلال تقديمها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام الملك خلال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، بأن هذا الدعم يندرج في إطار “التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان”.

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