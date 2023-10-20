الدعم المباشر للسكن.. المنصوري تبسط تفاصيل الاستفادة
كشفت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن،
وقالت الوزيرة أن الوحدات السكنية المعنية تتراوح ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.
الوزيرة التي كانت تتحدث ، في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل البرنامج، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، أكدت أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليون
ولفتت إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج
وأكدت الوزيرة أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم
11 تعليقات
وكيف يتم الاستفادة من السكن ؟؟؟؟
هذا العرض يستفيذ منه الطبقة البورجوازية ولكن للاسف الشديد الطبقة المتوسطة والفقيرة تذهب الى الهاوية..والفاهم يفهم .
فرص جديدة ورئية فريدة من نوعها بالنسبة للمغاربة بالإستفادة من الدعم المباشر للسكن ، حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا لمساندة شعبه ووطنه.
إنها خطوة ملكية مهمة وايجابية ودينامية تستهدف الطبقة المتوسطة والفقيرة حفظ الله ملكنا الغالي وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه يصيبه.
هذه السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري سيدة مجتهدة ومكافحة تسعى إلى تحقيق المصالح العامة للمواطنين مهمى كانت صعبة ارفع لها القبعة احتراما لها.
تقريباً جل الطبقة الفقيرة لا تمتلك القدرة الشرائية للمنزل وكلها ليس لديها منزل ملكي لها ..
لماذا اسعار العقارات جد مرتفعة بالمغرب ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ياسيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ؟؟؟
يجب مراقبة مشددة في شركات العقار والسكن حتى يكون الكل واضح كوضوح الشمس.
من هي الجهة المخول لها الاشهاد على ان الشخص غير متوفر على عقار وعلى إعانة من طرف الدولة ونوعية الوتاءق التي تتبت دلك ؟؟؟؟؟
لم تبقى الثقة بين المواطن والدولة وذالك راجع إلى عدم احترام القانون لأن الدولة هي المستفيد الأول من الزيادة في الرسوم..
لانجاز هذه المبادرة الوطنية الطيبة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية وان نحارب مافيا العقار والسكن..