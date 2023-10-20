الكابينت" الإسرائيلي يصادق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الصورة من الارشيف

أعضاء في الكونغرس الأميركي يحذرون من انهيار الوضع الإنساني في غزة

2023-10-20 / 15:07
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هية بريس _ وكالات

أصدر خمسة وثلاثون عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة العضو الديمقراطي جون أوسوف بيانا مشتركا حذروا فيه من أن انهيار الوضع الإنساني في غزة سيهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط.

وجاء في البيان الذي نشره السيناتور أوسوف، وهو عضو في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، على موقعه الرسمي: “نحث على التنفيذ السريع لوصول مستدام للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الطبية، لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة”.

وتعاني غزة نقص الوقود والغذاء والمياه والدواء، لكن معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو المعبر الوحيد مع القطاع للبضائع والأفراد الذي لا يقع على حدود إسرائيل، لا يزال مغلقا بينما تتفاوض أطراف مختلفة على شروط السماح بتدفق المساعدات.

وأصبح المعبر محط اهتمام منذ أن بدأت إسرائيل قصفها المكثف لغزة ردا على هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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