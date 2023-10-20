استطلاع : 80% من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر

2023-10-20 / 10:37
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هبة بريس _ وكالات

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد عبري أن 80 بالمئة من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية أحداث “7 أكتوبر” التي شهدت عملية عسكرية أطلقتها حركة “حماس” على مستوطنات غلاف غزة.

الاستطلاع أجراه معهد “لازار” للأبحاث (خاص) لصالح صحيفة “معاريف” العبرية وشمل عينة عشوائية من 510 أشخاص وكانت نسبة الخطأ 4.3 بالمئة، بحسب الصحيفة نفسها.

وقالت الصحيفة الجمعة، إن “80 بالمئة من الإسرائيليين يقولون إن على نتنياهو أن يتحمل المسؤولية عن ما حدث في بلدات قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الجاري إثر هجوم “حماس”، بحسب ما أظهر الاستطلاع.

وأضافت “أن 8 بالمئة فقط من الإسرائيليين قالوا إنهم يعتقدون أنه ليس على نتنياهو تحمل المسؤولية و12 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون”.

وأشار الاستطلاع نفسه إلى أن 65 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون “عملية برية واسعة النطاق” في قطاع غزة، فيما يعارضها و21 بالمئة، و14 بالمئة لم يملكوا رأيا محددا.

واعتبر 51 بالمئة من الإسرائيليين أنه في الوقت الحالي يجب أن يكون الرد على “حزب الله” اللبناني مركزا، فيما قال 30 بالمئة إنه ينبغي اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في لبنان و19 بالمئة رفضوا إبداء رأيهم في الأمر.

وقالت الصحيفة: “غالبية الجمهور الإسرائيلي (65 بالمئة) متفائلة بمستقبل دولة إسرائيل و38 بالمئة متفائلون تماما و27 بالمئة متفائلون جدا، و25 بالمئة متشائمون و10 بالمئة لا

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