عزم حكومي برفع ميزانية التعليم الى 75 مليار درهم
هبة بريس _ الرباط
كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الحكومة تدرس رفع ميزانية قطاع التعليم بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 75 مليار درهم، عوض زيادة بنسبة 6 في المائة التي كانت تقوم بها في السنوات الأخيرة.
شكيب بنموسى الذي كان يتكلم في اجتماع لجنة التعليم والثقافية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023. أشار إلى الحكومة تؤمن بأهمية القطاع وضرورة توفير موارد مالية لازمة،
وقال أيضا أن 80 في المائة من ميزانية القطاع تلتهمها أجور الموظفين.
وقال أنه سيتم رصد اعتمادات مالية تفوق 4 مليارات درهم لفائدة الموظفين ولتنزيل النظام الأساسي الجديد والترقية، وأيضا للتعليم الأولي وتكوين الأساتذة
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5 تعليقات
اموال طائلة لا نراها في الاقسام لا في المقاعد و لا السبورات و لا الادوات الديداكتيكية من اقلام و داتاشو و غير ذلك و لا في الرواتب الهزيلة للاساتذة مقارنة مع باقي القطاعات. ميزانية اخرى في جيوب المافيا.
أموال التعليم سرقت في مشاريع فاشلة لم نرى مؤسسات تعليمية جديدة او أقسام مؤهلة بارقي الرسائل التعليمية الاي تساهم في تجويد التعلم. حتى الماركورات يشتريها الأستاذ من راتبه الخاص والأقسام تصبغ من راتب الأستاذ المسلط من راتب الأستاذ الكمبيوتر اليدوي من راتب الأستاذ. واليوم نرى اهانة الأستاذ والاجهاز على حقوقه هذا لأنه يدافع على المدرسة العمومية لهي من حق أبناء الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه الميزانية لا تظهر على حالة المؤسسات التعليمية البئيسة.
طاولات متآكلة سبورات لاتصلح للكتابة ومراحيض لا يستطيع أحد دخولها.
ولاتظهز على حالة الاستاذ او الإداري الذي يقترب حاله إلى متشرد منه إلى موظف دولة.
ماكاين غير النهب ومشاريع مغشوشة.
ميزانية التعليم باح
اذا كانت 80 في المائة من ميزانية القطاع تلتهمها أجور الموظفين فما هي النسبة المئوية التي تلتهمها اثعاب المدرسة ومشاكلها النفسية من حياة الأساتذة الكرام؟ ام تريدون من الأساتذة ان يستغلوا بيليكي