سطات…وقفة احتجاجية للتنديد بحرب غزة

هبة بريس_ الرباط

نظمت العشرات من ساكنة مدينة سطات مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، للتنديد بالمجزرة التي خلفت مايقارب 500 قتيل بعد قصف مستشفى بقطاع غزة.

وقد صدحت جناحر المحتجين والمحتجات، بشعارات تطالب بوقف الحرب وفتح المعابر وانقاذ الأرواح من الحرب الطاحنة بقطاع غزة المحاصر، رافعين يافظات والأعلام الفلسطينية والمغربية..

هذا وقد لوحظ خلال المسيرة أطفال يحملون العلم الفلسطيني، كما شهدت الوقفة حرق علم إسرائيل تعبيرا عن التنديد بالحرب التي تشنها على القطاع.

كما ندد المتظاهرون من خلال الهتافات، بالدعم الغربي اللامشروط لإسرائيل، ورددوا شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”هيا كلمة واحدة، لا تطبيع، فيما عرف محيط الوقفة الاحتجاجية استنفارا أمنيا من مختلف الأجهزة الأمنية التي ظلت تراقب الوضع عن كثب.

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